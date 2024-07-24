Отправлявшего в украинское посольство взрывные посылки испанца приговорили к сроку

Верховный суд Испании вынес решение по делу 74-летнего Гонсалеса Паскуаля, который отправлял в Посольство Украины в Мадриде начинённые взрывчаткой письма. Пенсионера приговорили к 18 годам тюремного заключения, пишет Reuters со ссылкой на вердикт служителей Фемиды.

По данным суда, всего злоумышленник отправил в диппредставительство и другие правительственные здания шесть заминированных посылок. Также взрывоопасные конверты получили канцелярия премьер-министра Испании Педро Санчеса, Минобороны республики и даже авиабаза Торрехон-де-Ардос. К счастью, от проделок пенсионера никто не погиб. Известно лишь об одном раненом сотруднике украинского посольства. Десять лет тюрьмы Паскуалю светит за терроризм, ещё восемь — за изготовление взрывных устройств. Также его обязали выплатить пострадавшему 1500 евро.