Отправлявшего в украинское посольство взрывные посылки испанца приговорили к сроку
Пожилой испанец получил 18 лет тюрьмы за попытку подорвать Посольство Украины
Верховный суд Испании вынес решение по делу 74-летнего Гонсалеса Паскуаля, который отправлял в Посольство Украины в Мадриде начинённые взрывчаткой письма. Пенсионера приговорили к 18 годам тюремного заключения, пишет Reuters со ссылкой на вердикт служителей Фемиды.
По данным суда, всего злоумышленник отправил в диппредставительство и другие правительственные здания шесть заминированных посылок. Также взрывоопасные конверты получили канцелярия премьер-министра Испании Педро Санчеса, Минобороны республики и даже авиабаза Торрехон-де-Ардос. К счастью, от проделок пенсионера никто не погиб. Известно лишь об одном раненом сотруднике украинского посольства. Десять лет тюрьмы Паскуалю светит за терроризм, ещё восемь — за изготовление взрывных устройств. Также его обязали выплатить пострадавшему 1500 евро.
Напомним, что взрыв возле Посольства Украины в Мадриде раздался в ноябре 2022 года. Пострадал один из дипломатов, который вскрыл заминированное письмо. Задержать отправителя посылки удалось лишь в январе 2023-го. Он начинял конверты спрессованным порохом для петард.
Shutterstock / FOTODOM / FotoDax