Депутат Госдумы Андрей Свинцов счёл неизбежной готовность Киева к переговорам с российской стороной. Так парламентарий в беседе с Life.ru прокомментировал слова главы МИД Незалежной Дмитрия Кулебы о перспективах контактов с Москвой.

Это, в общем-то, уже фактически старт проектирования будущего руководства Украины. Потому что и [мэр Киева Виталий] Кличко, и вот теперь Кулеба, и ряд других киевских чиновников и политиков уже открыто заявляют о том, что Киев готовится вести переговоры с Россией. Конечно, они ещё пока пытаются вести их с позиции силы, что вот у нас есть силы, и поэтому будем от России требовать возвращения территорий, мы будем требовать компенсаций и так далее. Андрей Свинцов Депутат Госдумы

По словам парламентария, в последнее время США и Европа чётко дают понять, что Киеву пора смириться с потерей тех территорий, которые сегодня входят в состав РФ. Не исключено, что ещё часть отвоёванных земель, добавил Свинцов, отойдёт либо в состав нового независимого государства под названием Центральная Украина, либо же — нашей стране. Как подчеркнул собеседник Life.ru, "всё это уже неизбежно", так как число украинцев, готовых просто физически участвовать в боевых действиях, уменьшается с каждым днём. Кроме того, ВСУ, помимо личного состава, несут огромные потери среди западных наёмников, которые приехали на территорию Незалежной буквально со всего мира.

"Западные страны понимают, что неизбежно придётся договариваться с Москвой, и сейчас киевские деятели регулярно пытаются вбрасывать различные информационные поводы, чтобы прощупать, где и какие страны готовы поддерживать позицию Украины, хотя бы хоть в какой-то степени, а какие страны не готовы вообще ни разговаривать с киевским режимом, ни поддерживать их требования и желания и какие-либо их хотелки", — отметил депутат.

Он также напомнил, что позиция Москвы остаётся неизменной — это выполнение на 100% требований, которые ранее озвучил президент РФ Владимир Путин. По словам Свинцова, российские войска "освободят всю Украину от этих нацистских убийц и террористов", а после Москва предоставит оставшейся части Незалежной возможность провести честные и легитимные выборы. Все те регионы, которые захотят стать частью РФ, наша страна с удовольствием примет. Как считает парламентарий, таких субъектов будет достаточно.