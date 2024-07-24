Владимир Зеленский разрушил европейскую дипломатию по урегулированию конфликта в Донбассе. Такое мнение выразил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

"Именно Зеленский сломал европейскую дипломатию по урегулированию конфликта в Донбассе. С тех пор европейских дипломатов как подменили, их выражения стали грубее, они ведут пропагандистскую войну и готовят к реальной своих граждан", — написал Медведчук в материале, который опубликован на официальном сайте движения.

Медведчук подчеркнул, что Зеленский до сих пор верит, что может выиграть украинский конфликт. Он совершенно не хочет замечать, что несёт народу только горе. Бывший украинский нардеп пояснил, что Зеленский заразил Запад своей ложной уверенностью настолько, что теперь там царит настоящий "антироссийский шабаш", какого не было даже во времена холодной войны.