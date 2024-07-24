Травматолог дал советы, как правильно копать грядки на даче

Многие россияне проводят лето на дачах. Причём большинство не просто отдыхают за городом, а трудятся на своих земельных участках, выращивая овощи, фрукты и цветы. Как правило, весь день люди проводят в полусогнутом положении, что может негативно сказаться на здоровье. Врач – травматолог-ортопед АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Сергей Малыхин в беседе с РИАМО поделился советами, как уберечь себя от травм.

Перед началом физических работ следует провести разминку и растяжку, чтобы подготовить мышцы и суставы к нагрузке. При поднятии тяжёлых предметов необходимо избегать резких движений. Прежде чем взять лейку с водой, слегка согните ноги в коленях и не прогибайте спину в пояснице.

"При выполнении однообразных и монотонных действий, таких как копание почвы или прополка грядок, нужно периодически делать перерывы, чтобы предотвратить перегрузку мышц и суставов", — отметил медик.

Травматолог напомнил, что при работе с острыми предметами и с химическими средствами нужно использовать защиту: перчатки, маски, очки и прочее. Чтобы избежать переутомления, следует разбить большие задачи на этапы и равномерно распределить нагрузку в течение дня. Если имеются какие-то проблемы с опорно-двигательной системой, лучше обратиться к специалисту за рекомендациями, резюмировал Малыхин.