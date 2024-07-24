Захарова призвала россиян в Париже к бдительности и осторожности во время ОИ-2024
МИД России призывает россиян, которые будут находиться в Париже во время Олимпиады, проявлять бдительность и осторожность. Об этом на брифинге заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Следует иметь в виду, что в настоящее время во Франции существуют серьёзные риски с точки зрения личной безопасности граждан. Это высокий уровень террористической угрозы, неблагоприятная криминогенная обстановка, развёрнутая официальными властями страны масштабная русофобская кампания в СМИ", — сказала дипломат.
Вместе с тем она посоветовала соотечественникам проявлять повышенную бдительность и осторожность, в частности, из-за дискриминации организаторами Игр спортсменов и болельщиков из РФ. В случае каких-либо происшествий российские дипломаты во Франции примут все меры для защиты прав и интересов граждан РФ, резюмировала Захарова.
Олимпийские игры в Париже, напомним, пройдут с 26 июля по 11 августа, а Паралимпиада — с 28 августа по 8 сентября. Ранее Life.ru рассказывал, что МОК опубликовал список российских спортсменов, которых допустили до участия в Олимпиаде. В соревнованиях в нейтральном статусе примут участие 15 атлетов из РФ. Позже МОК допустил изменения в списке россиян, которых допустят на Игры.
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