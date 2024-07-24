Застряла между стенами: В Кирове спасли маленькую девочку, сорвавшуюся с десятого этажа

В Кирове спасли десятилетнюю девочку, застрявшую между стенами дома на уровне девятого этажа. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, она самостоятельно забралась на крышу десятиэтажного здания, после чего сорвалась вниз.

Работа спасателей на месте падения девочки в щель между стенами дома в Кирове. Видео © Telegram / МЧС России

"Пожарный МЧС России Константин Христолюбов с крыши по лестнице спустился к девочке и обвязал её верёвкой. После перепуганную малышку подняли на кровлю дома", — говорится в сообщении.

Щель между стенами, в которую провалилась девочка в Кирове. Фото © Telegram / МЧС России

Судя по видео, спасатели на всякий случай развернули у дома "куб жизни" — специальный батут, который смягчил бы падение. Девочку забрала полиция. Где были её родители, не уточняется. Правоохранительные органы также пока не давали комментариев.