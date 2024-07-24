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24 июля, 14:33

Застряла между стенами: В Кирове спасли маленькую девочку, сорвавшуюся с десятого этажа

В Кирове спасли девочку, застрявшую между стен на высоте девятого этажа

В Кирове спасли десятилетнюю девочку, застрявшую между стенами дома на уровне девятого этажа. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, она самостоятельно забралась на крышу десятиэтажного здания, после чего сорвалась вниз.

Работа спасателей на месте падения девочки в щель между стенами дома в Кирове. Видео © Telegram / МЧС России

"Пожарный МЧС России Константин Христолюбов с крыши по лестнице спустился к девочке и обвязал её верёвкой. После перепуганную малышку подняли на кровлю дома", — говорится в сообщении.

Щель между стенами, в которую провалилась девочка в Кирове. Фото © Telegram / МЧС России

Щель между стенами, в которую провалилась девочка в Кирове. Фото © Telegram / МЧС России

Судя по видео, спасатели на всякий случай развернули у дома "куб жизни" — специальный батут, который смягчил бы падение. Девочку забрала полиция. Где были её родители, не уточняется. Правоохранительные органы также пока не давали комментариев.

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Ранее в Москве спасли двух малышей, которых мама оставила одних дома. МЧС вызвали очевидцы, увидевшие, как дети стоят на подоконнике и кричат. Они кричали, что хотят есть. Взрослых внутри не оказалось, ребят передали в специальное учреждение. Сама горе-мамаша честно призналась, что ушла "погулять".

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Матвей Константинов
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