Застряла между стенами: В Кирове спасли маленькую девочку, сорвавшуюся с десятого этажа
В Кирове спасли девочку, застрявшую между стен на высоте девятого этажа
В Кирове спасли десятилетнюю девочку, застрявшую между стенами дома на уровне девятого этажа. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, она самостоятельно забралась на крышу десятиэтажного здания, после чего сорвалась вниз.
Работа спасателей на месте падения девочки в щель между стенами дома в Кирове. Видео © Telegram / МЧС России
"Пожарный МЧС России Константин Христолюбов с крыши по лестнице спустился к девочке и обвязал её верёвкой. После перепуганную малышку подняли на кровлю дома", — говорится в сообщении.
Щель между стенами, в которую провалилась девочка в Кирове. Фото © Telegram / МЧС России
Судя по видео, спасатели на всякий случай развернули у дома "куб жизни" — специальный батут, который смягчил бы падение. Девочку забрала полиция. Где были её родители, не уточняется. Правоохранительные органы также пока не давали комментариев.
Ранее в Москве спасли двух малышей, которых мама оставила одних дома. МЧС вызвали очевидцы, увидевшие, как дети стоят на подоконнике и кричат. Они кричали, что хотят есть. Взрослых внутри не оказалось, ребят передали в специальное учреждение. Сама горе-мамаша честно призналась, что ушла "погулять".
Telegram / МЧС России