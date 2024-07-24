МОК начал показ Олимпийских игр в Париже для россиян
Фрагмент матча между сборными Испании и Узбекистана на Олимпиаде-2024. Обложка © Сайт МОК
Международный олимпийский комитет (МОК) начал показ летних Игр-2024 в Париже для российских зрителей. Трансляция доступна на сайте МОК.
Первыми стали транслироваться мужские соревнования по футболу и регби-7. Для просмотра нужно зарегистрироваться на сайте комитета.
Соревнования на Олимпиаде начались за два дня до официального открытия. Так, в мужском футбольном турнире (игроки не старше 23 лет) групповой этап открыли матчи между сборными Аргентины и Марокко (1:2), а также Испании и Узбекистана (2:1).
Ранее сообщалось, что в России впервые за 40 лет не будут официально транслировать Олимпиаду. Такое в последний раз было в 1984 году, когда СССР бойкотировал Игры в Лос-Анджелесе. При этом почти 90% граждан заявили, что не собираются смотреть Игры. По их мнению, спортивные состязания испортились, как и музыкальный конкурс Евровидение. Кроме того, соотечественники считают, что без российских атлетов Олимпиаду смотреть совсем не интересно. Соревнования, напомним, пройдут с 26 июля по 11 августа, а Паралимпиада — с 28 августа по 8 сентября.