МОК начал показ Олимпийских игр в Париже для россиян

Соревнования на Олимпиаде начались за два дня до официального открытия. Так, в мужском футбольном турнире (игроки не старше 23 лет) групповой этап открыли матчи между сборными Аргентины и Марокко (1:2), а также Испании и Узбекистана (2:1).

Ранее сообщалось, что в России впервые за 40 лет не будут официально транслировать Олимпиаду. Такое в последний раз было в 1984 году, когда СССР бойкотировал Игры в Лос-Анджелесе. При этом почти 90% граждан заявили, что не собираются смотреть Игры. По их мнению, спортивные состязания испортились, как и музыкальный конкурс Евровидение. Кроме того, соотечественники считают, что без российских атлетов Олимпиаду смотреть совсем не интересно. Соревнования, напомним, пройдут с 26 июля по 11 августа, а Паралимпиада — с 28 августа по 8 сентября.