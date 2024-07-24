Посольство РФ пообещало разобраться с отказом Испании пустить фрегат "Штандарт"

Российское посольство в Испании пообещало разобраться с ситуацией вокруг фрегата "Штандарт", которому запретили швартоваться в испанском порту Виго из-за санкций Евросоюза. Об этом сообщили в диппредставительстве.

Капитан "Штандарта" Владимир Мартуся рассказал о запрете на заход судна в порты Испании и Франции. Видео © YouTube / Frigate SHTANDART

"Занимаемся анализом ситуации вокруг фрегата "Штандарт", который, по имеющимся данным, расположился у берегов Франции после того, как испанские и французские власти отказались предоставить судну доступ к их портам, — приводит РИА "Новости" сообщение ведомства.

Вместе с тем там отметили, что запросов о содействии со стороны экипажа парусника или судовладельца на данный момент не поступало.

"Штандарт" является точной копией фрегата 1703 года, построенного Петром I. Строительство реплики было начато в 1992 году. В 1999 фрегат спустили на воду.