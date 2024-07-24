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24 июля, 18:32

Посольство РФ пообещало разобраться с отказом Испании пустить фрегат "Штандарт"

Фрегат "Штандарт". Обложка © Wikipedia / Christian Ferrer

Фрегат "Штандарт". Обложка © Wikipedia / Christian Ferrer

Российское посольство в Испании пообещало разобраться с ситуацией вокруг фрегата "Штандарт", которому запретили швартоваться в испанском порту Виго из-за санкций Евросоюза. Об этом сообщили в диппредставительстве.

Капитан "Штандарта" Владимир Мартуся рассказал о запрете на заход судна в порты Испании и Франции. Видео © YouTube / Frigate SHTANDART

"Занимаемся анализом ситуации вокруг фрегата "Штандарт", который, по имеющимся данным, расположился у берегов Франции после того, как испанские и французские власти отказались предоставить судну доступ к их портам, — приводит РИА "Новости" сообщение ведомства.

Вместе с тем там отметили, что запросов о содействии со стороны экипажа парусника или судовладельца на данный момент не поступало.

"Штандарт" является точной копией фрегата 1703 года, построенного Петром I. Строительство реплики было начато в 1992 году. В 1999 фрегат спустили на воду.

Ранее Life.ru сообщал, российский фрегат "Штандарт" не пустили в один из портов Испании. На помощь команде судна пришли моряки местного яхт-клуба. Они доставили фрегату запасы пресной воды на моторных лодках в несколько заходов. Однако у экипажа заканчивается еда. До этого власти Франции запретили "Штандарту" швартоваться в порту Бреста из-за действующих санкций Евросоюза. "Фрегат" оказался у берегов европейских стран, так как планировал поучаствовать в фестивале парусных судов.

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Наталья Демьянова
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