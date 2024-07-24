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24 июля, 19:18

Генерал-лейтенант Сергей Кобылаш назначен замглавкома ВКС России

Замглавкома ВКС РФ назначен Кобылаш, командующим дальней авиацией стал Кувалдин

Генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Генерал-лейтенант Сергей Кобылаш назначен командующим Военно-воздушными силами — заместителем главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС). Информация о кадровых перестановках опубликована на сайте Министерства обороны РФ.

Ранее генерал-лейтенант занимал должность командующего дальней авиацией. Согласно обновлённым сведениям на сайте оборонного ведомства, теперь этот пост занимает генерал-майор Сергей Кувалдин.

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Тем временем президент России Владимир Путин назначил заместителем главы МЧС РФ Романа Курынина, ранее занимавшего должность руководителя территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области. Летом 2023 года Курынин спас стюардессу на борту самолёта "Уральских авиалиний", у которой в воздухе случился инсульт и остановилось сердце.

Оксана Попова
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