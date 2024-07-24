Генерал-лейтенант Сергей Кобылаш назначен замглавкома ВКС России

Ранее генерал-лейтенант занимал должность командующего дальней авиацией. Согласно обновлённым сведениям на сайте оборонного ведомства, теперь этот пост занимает генерал-майор Сергей Кувалдин.

Тем временем президент России Владимир Путин назначил заместителем главы МЧС РФ Романа Курынина, ранее занимавшего должность руководителя территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области. Летом 2023 года Курынин спас стюардессу на борту самолёта "Уральских авиалиний", у которой в воздухе случился инсульт и остановилось сердце.