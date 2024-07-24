Британская королевская семья получит на траты дополнительные 58 млн долларов

Британская королевская семья во главе с Карлом III получит дополнительные 45 миллионов фунтов стерлингов (58 миллионов долларов) на свои расходы. Это стало возможным после того, как, согласно годовому отчёту, прибыль от собственности короны (The Crown Estate) удвоилась по итогам 2023/24 финансового года.

В документе говорится, что данный показатель вырос с 443 миллионов до 1,1 миллиарда фунтов стерлингов. Благодаря этому средства на содержание королевской семьи увеличатся с 86,3 миллиона до 132 миллионов фунтов стерлингов.

Стоит отметить, что королевской семье положено 12% от собственности короны, которыми она сама не управляет. Сообщается, что средства она получает от британского кабинета министров.