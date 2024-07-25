В Германии по ошибке внесли YouTube-канал компании Chanel в список запрещённых

Немецкое Министерство внутренних дел по ошибке заблокировало в Германии YouTube-канал французской компании Chanel. Газета Die Welt сообщила, что ведомство изначально планировало внести в чёрный список запрещённую на территории ФРГ организацию.

Журналисты рассказали, что министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер своим распоряжением запретила не только Исламский центр в Гамбурге, но и находившееся в Берлине подразделение этой организации. Несмотря на это, в списке отсутствует соответствующий YouTube-канал, а по ошибке туда внесли принадлежащий марке Chanel аккаунт.

Комментарий по поводу данного недоразумения дали представители МВД ФРГ. Они заявили, что это "редакционная оплошность". Помимо того, на этот случай обратил внимание немецкий журналист Леннарт Фалер.