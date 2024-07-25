В Германии по ошибке внесли YouTube-канал компании Chanel в список запрещённых
Welt: МВД Германии по ошибке заблокировало YouTube-канал компании Chanel
Немецкое Министерство внутренних дел по ошибке заблокировало в Германии YouTube-канал французской компании Chanel. Газета Die Welt сообщила, что ведомство изначально планировало внести в чёрный список запрещённую на территории ФРГ организацию.
Журналисты рассказали, что министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер своим распоряжением запретила не только Исламский центр в Гамбурге, но и находившееся в Берлине подразделение этой организации. Несмотря на это, в списке отсутствует соответствующий YouTube-канал, а по ошибке туда внесли принадлежащий марке Chanel аккаунт.
Комментарий по поводу данного недоразумения дали представители МВД ФРГ. Они заявили, что это "редакционная оплошность". Помимо того, на этот случай обратил внимание немецкий журналист Леннарт Фалер.
"Небольшой сбой: согласно распоряжению МВД, запрещён не YouTube-канал Исламского центра в Берлине, а канал Chanel", — написал он в социальной сети Х.
Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сообщил о том, что блокировки YouTube в России не ожидается. Такое заявление политический деятель сделал на фоне новостей о том, что с 12 июля на территории страны начнёт замедляться работа этого видеохостинга.
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