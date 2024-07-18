Пушков заявил, что в России не собираются блокировать YouTube
Блокировки видеохостинга YouTube в России не ожидается, об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.
"Насколько я знаю, блокировки YouTube не ожидается", — сказал сенатор на пресс-конференции.
Напомним, ранее стало известно, что с 12 июля в России начнёт замедляться YouTube. Основная причина — технические проблемы с оборудованием Google в нашей стране, речь идёт о системе Google Global Cache, предназначенной для оптимизации нагрузки на мощности провайдера при работе с сервисами компании. Эти сбои могут повлиять на скорость загрузки и качество роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов. При этом в Кремле ранее подчеркнули, что в России не собираются ограничивать доступ к видеохостингу.
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