Антонов заявил, что выпадами в адрес России ФБР оправдывает собственные провалы

Заявления американской стороны о попытках вмешательства Росиии в избирательные процессы в США направлены на оправдание собственной провальной деятельности. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Таким образом дипломат прокомментировал заявление главы ФБР Кристофера Рэя, который сообщил что Россия якобы желает "повлиять и разными способами вмешаться" в демократию и избирательный процесс в Америке.