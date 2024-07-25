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25 июля, 04:24

Антонов заявил, что выпадами в адрес России ФБР оправдывает собственные провалы

Заявления американской стороны о попытках вмешательства Росиии в избирательные процессы в США направлены на оправдание собственной провальной деятельности. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Таким образом дипломат прокомментировал заявление главы ФБР Кристофера Рэя, который сообщил что Россия якобы желает "повлиять и разными способами вмешаться" в демократию и избирательный процесс в Америке.

"Заявление Рэя — очередной и, надо сказать, неудачный образчик политики переваливания проблем с больной головы на здоровую. Понятно желание представителей администрации отвлечь внимание рядовых граждан от своих промахов и многочисленных внутренних противоречий Америки, которые заметно обострились в последнее время", — подчеркнул Антонов.

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Глав государства Владимир Путин неоднократно заявлял, что российская стороны не вмешивалась в президентские выборы в США и делать этого не планирует. А в интервью американскому журналисту Такер Карлсону Путин сообщил, что одна смена президента США не изменит отношение элит к России. Также российский лидер подчёркивал, что Россия готова работать с любым президентом США, но предпочтительнее — действующий лидер Джо Байден.

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Telegram / Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США

Оксана Попова
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