"Разозлили": В Норвегии указали на наглый шаг НАТО, разрушивший отношения с РФ
Норвежский политолог Дизен: Амбиции НАТО разрушили отношения РФ и Запада
Политика НАТО по расширению своей сферы влияния разрушила архитектуру безопасности, выстроенную между Россией и Европой. Так считает норвежский политолог Гленн Дизен. По его словам, это произошло в 2014 году.
"На протяжении десятилетий Россия стремилась развивать общеевропейскую архитектуру безопасности и интегрироваться с Западом. Стремление НАТО к гегемонии положило этому конец в 2014 году", — написал эксперт в социальной сети X.
По словам политолога, амбиции альянса "разозлили" Москву и именно поэтому она решила переориентироваться на Восток.
Напомним, в НАТО признавались, что с 2014 года более полумиллиона солдат альянса находятся в состоянии повышенной готовности. В Кремле указывали, что инфраструктура военного блока продолжает окружать Россию. Более того, НАТО само по себе заточено под конфронтацию.
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