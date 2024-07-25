Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июля, 08:02

"Разозлили": В Норвегии указали на наглый шаг НАТО, разрушивший отношения с РФ

Норвежский политолог Дизен: Амбиции НАТО разрушили отношения РФ и Запада

Политика НАТО по расширению своей сферы влияния разрушила архитектуру безопасности, выстроенную между Россией и Европой. Так считает норвежский политолог Гленн Дизен. По его словам, это произошло в 2014 году.

"На протяжении десятилетий Россия стремилась развивать общеевропейскую архитектуру безопасности и интегрироваться с Западом. Стремление НАТО к гегемонии положило этому конец в 2014 году", — написал эксперт в социальной сети X.

По словам политолога, амбиции альянса "разозлили" Москву и именно поэтому она решила переориентироваться на Восток.

Одна из стран НАТО исключила отправку своих военных на Украину
Одна из стран НАТО исключила отправку своих военных на Украину

Напомним, в НАТО признавались, что с 2014 года более полумиллиона солдат альянса находятся в состоянии повышенной готовности. В Кремле указывали, что инфраструктура военного блока продолжает окружать Россию. Более того, НАТО само по себе заточено под конфронтацию.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Матвей Константинов
  • Новости
  • НАТО
  • норвегия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров