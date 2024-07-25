"Разозлили": В Норвегии указали на наглый шаг НАТО, разрушивший отношения с РФ

Политика НАТО по расширению своей сферы влияния разрушила архитектуру безопасности, выстроенную между Россией и Европой. Так считает норвежский политолог Гленн Дизен. По его словам, это произошло в 2014 году.

"На протяжении десятилетий Россия стремилась развивать общеевропейскую архитектуру безопасности и интегрироваться с Западом. Стремление НАТО к гегемонии положило этому конец в 2014 году", — написал эксперт в социальной сети X.

По словам политолога, амбиции альянса "разозлили" Москву и именно поэтому она решила переориентироваться на Восток.