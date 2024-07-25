В России производитель Libresse сменил название прокладок на "Либресс"

Бренд Libresse в России будет использовать кириллицу и изменит своё название на русский манер — "Либресс". Об этом сообщили в пресс-службе компании-производителя.

"По условиям сделки, в 2024 году бренд Libresse должен быть русифицирован. В связи с этим продукты бренда будут производиться с названием "Либресс" на русском языке", — пояснил генеральный директор ООО "ЭвоКом" (новый владелец бренда) Артём Лебедев.

В компании уточнили, что состав и технологии производства продукции не изменились. Первые товары с новым названием поступили в продажу уже в мае. Полный переход произойдёт по мере продаж складских запасов продукции из старых партий.

По данным РИА "Новости", прежнее название оставит бренд туалетной бумаги Zewa. Кроме того, на кириллицу в течение текущего года перейдёт продукция для защиты при недержании TENA, а также платки и салфетки Tork.