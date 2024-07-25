В России производитель Libresse сменил название прокладок на "Либресс"
Бренд Libresse в России будет использовать кириллицу и изменит своё название на русский манер — "Либресс". Об этом сообщили в пресс-службе компании-производителя.
"По условиям сделки, в 2024 году бренд Libresse должен быть русифицирован. В связи с этим продукты бренда будут производиться с названием "Либресс" на русском языке", — пояснил генеральный директор ООО "ЭвоКом" (новый владелец бренда) Артём Лебедев.
В компании уточнили, что состав и технологии производства продукции не изменились. Первые товары с новым названием поступили в продажу уже в мае. Полный переход произойдёт по мере продаж складских запасов продукции из старых партий.
По данным РИА "Новости", прежнее название оставит бренд туалетной бумаги Zewa. Кроме того, на кириллицу в течение текущего года перейдёт продукция для защиты при недержании TENA, а также платки и салфетки Tork.
Напомним, в 2022 году шведская компания Essity приступила к действиям по выходу с российского рынка и в 2023 году сделка по продаже доли бизнеса состоялась. Производитель Zewa, Libresse и Libero расстался со своими активами за 117 миллионов долларов в пользу компании "Новые технологии". Глава Essity Магнус Грот заявлял, что компания была полностью сосредоточена на уходе из России из-за спецоперации (СВО) на Украине, однако процесс оказался долгим и сложным. В июне 2024 года стало известно, что компания "Эссити" в рамках ребрендинга сменила название на "Эволюция комфорта".