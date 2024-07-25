Искалечивший 15-летнюю школьницу водитель обвинил в аварии соскочивший сланец
Челябинца приговорили к 3,5 годам за наезд на девочку из-за соскочившего сланца
Жителя Челябинска приговорили к 3,5 годам лишения свободы за наезд на 15-летнюю девочку. Об этом сообщили в четверг, 25 июля, в пресс-службе прокуратуры региона. Подсудимый свою вину признал, и сообщил, что у него застрял сланец в педали автомобиля. Мужчина начал его доставать и потерял управление.
Сама авария произошла ещё в прошлом июле на улице Энергетиков. Иномарка сбила девочку, шедшую через дорогу. Горе-водитель сбежал, а школьница так осталась лежать под днищем машины. Позже в больнице у неё диагностировали черепно-мозговую травму, переломы костей таза и поясничных позвонков, пишет kp.ru. Пострадавшей пришлось перенести целых три операции.
"Вину в совершении преступления подсудимый признал полностью, частично возместил причиненный моральный вред в сумме 30 тысячи рублей и пояснил, что у него застрял сланец в педали автомобиля, он начал его доставать и потерял управление, а покинул место ДТП потому что испугался", — сообщается в телеграм-канале прокуратуры.
А 22 июля в Саратове произошло страшное ДТП с участием грузовика MAN и двух Lada Granta. Два человека погибли, ещё один пострадал. Одной из жертв аварии оказался Иван Бусаргин — сын губернатора, который учился в десятом классе. Всего в той легковушке было четыре человека.
Shutterstock / FOTODOM / Parkin Srihawong