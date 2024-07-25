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25 июля, 13:18

Учительница Путина приезжала на Валаам за три недели до его визита

Владимир Путин на Валааме. Фото © Telegram/Кремль. Новости

Владимир Путин на Валааме. Фото © Telegram/Кремль. Новости

Школьная учительница и классная руководительница Владимира Путина Вера Гуревич приезжала на остров Валаам за три недели до визита президента РФ. Напомним, что глава государства вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко посетил сегодня Валаамский монастырь.

Владимир Путин на Валааме. Видео © Telegram/ЗАРУБИН

Как рассказали священнослужители, 91-летняя Вера Гуревич отстояла всю службу, исповедалась и причастилась.

"Крепкий человек, всю службу стоит, молится", — отметили в монастыре.

"С характером," — сказал Путин.

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А в мае Вера Гуревич была среди гостей церемонии инаугурации Владимира Путина и дала напутствие президенту на новый срок. После мероприятия глава государства встретился с педагогом. Он преподнёс учительнице букет роз и хризантем, а также поинтересовался, всё ли у неё хорошо.

Александра Вишнякова
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