Учительница Путина приезжала на Валаам за три недели до его визита

Школьная учительница и классная руководительница Владимира Путина Вера Гуревич приезжала на остров Валаам за три недели до визита президента РФ. Напомним, что глава государства вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко посетил сегодня Валаамский монастырь.