"Его пытались отнять": Мать младенца, которого пытались похитить в Москве, рассказала о его состоянии
Мать младенца, которого пытались украсть в Москве, не знала нападавшего
Мать маленькой девочки, которую дважды чуть не украл мужчина в Москве, поделилась с журналистами подробностями инцидента. На данный момент малышка чувствует себя хорошо, её уже обследовали. По словам женщины, она не знает похитителя. Кроме того, преступник, схватив ребёнка, ничего не крикнул и никак не объяснил свои действия.
"Самый любимый ребёнок — и его пытались отнять. Через несколько дней ей [исполнится] пять месяцев", — сказала собеседница сайта Mk.ru.
Женщина также не считает, что попытка похищения могла быть связана с её семьёй: она и сестра работают бухгалтерами, а супруг — преподавателем водных видов спорта.
Ранее сообщалось, что мужчина попытался похитить ребёнка в Москве. Безработный житель Ульяновска прямо на глазах у прохожих выхватил малышку из рук матери и убежал, однако вмешательство очевидцев заставило его бросить девочку на землю. Это попало на видео. Оказалось, что незадолго до этого он уже пытался украсть того же младенца, только из рук его двоюродной сестры. Тогда на помощь также пришёл случайный прохожий. Возбуждено уголовное дело, преступнику грозит до 20 лет лишения свободы.
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