"Его пытались отнять": Мать младенца, которого пытались похитить в Москве, рассказала о его состоянии

Мать маленькой девочки, которую дважды чуть не украл мужчина в Москве, поделилась с журналистами подробностями инцидента. На данный момент малышка чувствует себя хорошо, её уже обследовали. По словам женщины, она не знает похитителя. Кроме того, преступник, схватив ребёнка, ничего не крикнул и никак не объяснил свои действия.

"Самый любимый ребёнок — и его пытались отнять. Через несколько дней ей [исполнится] пять месяцев", — сказала собеседница сайта Mk.ru.

Женщина также не считает, что попытка похищения могла быть связана с её семьёй: она и сестра работают бухгалтерами, а супруг — преподавателем водных видов спорта.