"Советуем поторопиться": Небензя призвал руководство Киева прислушаться к мирной инициативе Путина

Киеву следует рассмотреть мирный план, который озвучил президент России Владимир Путин, так как ничего лучше для Украины уже не будет. С таким призывом выступил постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций (ООН) Василий Небензя.

"Если он [Владимир Зеленский] действительно дозрел до разговора о мире, то у него перед глазами есть выдвинутые российским президентом месяц назад мирные предложения. И советуем ему поторопиться, ничего лучше Украина уже точно не получит. И уж точно она ни под каким соусом не получит передышку на поле боя в виде предварительного прекращения огня", — сказал он на заседании СБ ООН.

Пока Зеленский думает, специальная военная операция (СВО) продолжается, отметил Небензя. По его словам, цели СВО будут выполнены либо на фронте, либо в результате мирных переговоров.