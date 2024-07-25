"Советуем поторопиться": Небензя призвал руководство Киева прислушаться к мирной инициативе Путина
Небензя: Киев не получит ничего лучше озвученного Путиным мирного плана
Киеву следует рассмотреть мирный план, который озвучил президент России Владимир Путин, так как ничего лучше для Украины уже не будет. С таким призывом выступил постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций (ООН) Василий Небензя.
"Если он [Владимир Зеленский] действительно дозрел до разговора о мире, то у него перед глазами есть выдвинутые российским президентом месяц назад мирные предложения. И советуем ему поторопиться, ничего лучше Украина уже точно не получит. И уж точно она ни под каким соусом не получит передышку на поле боя в виде предварительного прекращения огня", — сказал он на заседании СБ ООН.
Пока Зеленский думает, специальная военная операция (СВО) продолжается, отметил Небензя. По его словам, цели СВО будут выполнены либо на фронте, либо в результате мирных переговоров.
Напомним, 14 июня Владимир Путин провёл встречу с руководством МИД России. Глава государства поставил условия для начала мирных переговоров по Украине. В частности, президент потребовал полного вывода ВСУ из четырёх новых регионов РФ и отказа Киева от вступления в НАТО. После этого будет незамедлительно введён режим прекращения огня. В Кремле уточнили, что западные политики не проявили интереса к мирным инициативам Путина.
ТАСС / ZUMA Press Wire