В ОКР не удивлены решению CAS по медалям российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине

Олимпийский комитет России (ОКР) не питал иллюзий по поводу вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по апелляциям на перераспределение медалей командного турнира фигуристов на зимних Играх в Пекине в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе ОКР.

"Иллюзий относительно исхода этого дела не было — так же, как и в случаях прочих исков или апелляций, поданных с российской стороны за последние почти три года. Тем не менее после получения мотивировочной части сегодняшнего решения, детально её изучив, Олимпийский комитет России рассмотрит возможность дальнейших шагов по защите прав и интересов российских спортсменов", — указано в сообщении.

CAS пока не огласил решение по поводу апелляции НОК Канады, слушание по которой состоялось 22 июля. Поэтому, по сведениям ОКР, окончательное распределение медалей в командных соревнованиях спортсменов по фигурному катанию на Играх-2022 ещё не завершилось.