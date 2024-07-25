В ОКР не удивлены решению CAS по медалям российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине
ОКР — о решении CAS по лишению фигуристов золота ОИ-22 в Пекине: Иллюзий не было
Камила Валиева. Обложка © ТАСС / AP / David J. Phillip
Олимпийский комитет России (ОКР) не питал иллюзий по поводу вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по апелляциям на перераспределение медалей командного турнира фигуристов на зимних Играх в Пекине в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе ОКР.
"Иллюзий относительно исхода этого дела не было — так же, как и в случаях прочих исков или апелляций, поданных с российской стороны за последние почти три года. Тем не менее после получения мотивировочной части сегодняшнего решения, детально её изучив, Олимпийский комитет России рассмотрит возможность дальнейших шагов по защите прав и интересов российских спортсменов", — указано в сообщении.
CAS пока не огласил решение по поводу апелляции НОК Канады, слушание по которой состоялось 22 июля. Поэтому, по сведениям ОКР, окончательное распределение медалей в командных соревнованиях спортсменов по фигурному катанию на Играх-2022 ещё не завершилось.
Напомним, 29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву и лишил её золотой медали Олимпийских игр в Пекине. Причиной стал положительный анализ на триметазидин в декабре 2021 года на чемпионате России. Срок её четырёхлетней дисквалификации отсчитывается с даты сдачи положительной пробы. После этого Совет Международного союза конькобежцев (ISU) перераспределил медали командного турнира фигуристов, в результате чего золото РФ досталось США. На второе место поставили Японию, а Россию отодвинули на третье. При этом Канада подала апелляцию в надежде отобрать у РФ и бронзовые медали. 25 июля стало известно, что CAS отклонил апелляции РФ на лишение золота Игр в Пекине.