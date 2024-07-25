Чудика с ножом, устроившего заплыв в реке в центре Москвы, задержали

Неадекватный мужчина, который устроил заплыв в Яузе в центре Москвы, всё же выкинул нож в реку и согласился подняться по спущенной спасателями лестнице. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, неизвестный возмутитель спокойствия поднимался под овации и аплодисменты очевидцев. На набережной его встречали полицейские. Что толкнуло мужчину на такой поступок, сотрудники правоохранительных органов будут выяснять уже в участке.