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25 июля, 17:30

Чудика с ножом, устроившего заплыв в реке в центре Москвы, задержали

SHOT: Мужчина, устроивший заплыв в Яузе в центре Москвы, задержан

Неадекватный мужчина, который устроил заплыв в Яузе в центре Москвы, всё же выкинул нож в реку и согласился подняться по спущенной спасателями лестнице. Об этом сообщает SHOT.

Неадекват, устроивший заплыв в Яузе, выкинул нож в реку. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, неизвестный возмутитель спокойствия поднимался под овации и аплодисменты очевидцев. На набережной его встречали полицейские. Что толкнуло мужчину на такой поступок, сотрудники правоохранительных органов будут выяснять уже в участке.

Как сообщал ранее Life.ru, инцидент произошёл в районе Николоямской набережной в центре столицы. В разговоре с прохожими незнакомец заявлял, что его якобы пытались убить. Не исключено, что чудик может быть под действием запрещённых веществ.

Голый мужчина устроил заплыв по Москве-реке недалеко от Крымского моста
Голый мужчина устроил заплыв по Москве-реке недалеко от Крымского моста
Обложка ©

Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Демьянова
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