Чудика с ножом, устроившего заплыв в реке в центре Москвы, задержали
SHOT: Мужчина, устроивший заплыв в Яузе в центре Москвы, задержан
Неадекватный мужчина, который устроил заплыв в Яузе в центре Москвы, всё же выкинул нож в реку и согласился подняться по спущенной спасателями лестнице. Об этом сообщает SHOT.
Неадекват, устроивший заплыв в Яузе, выкинул нож в реку. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, неизвестный возмутитель спокойствия поднимался под овации и аплодисменты очевидцев. На набережной его встречали полицейские. Что толкнуло мужчину на такой поступок, сотрудники правоохранительных органов будут выяснять уже в участке.
Как сообщал ранее Life.ru, инцидент произошёл в районе Николоямской набережной в центре столицы. В разговоре с прохожими незнакомец заявлял, что его якобы пытались убить. Не исключено, что чудик может быть под действием запрещённых веществ.
Кадр из видео Telegram / SHOT