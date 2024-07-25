"Земля становится опаснее": В ООН предупредили человечество о новой "эпидемии"
Гутерреш: Среднесуточная глобальная температура бьёт рекорды в последние дни
Среднесуточная глобальная температура в последние дни бьёт рекорды. Миллиарды людей на нашей планете сталкиваются с "эпидемией" экстремальной жары. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
По его словам, ранее служба Евросоюза по изменению климата Copernicus назвала воскресенье, 21 июля, самым жарким днём в новейшей истории Земли (17,09 градуса). При этом на следующий день температура поднялась ещё выше — 17,15 градуса, установив новый рекорд, который снова обновился во вторник, 23 июля (17,16 градуса).
"Это была неделя беспрецедентной жары. Земля становится всё жарче и опаснее для всех", — сказал генсек ООН на пресс-конференции.
Как прогнозирует Всемирная метеорологическая организация ООН, в ближайшие пять лет глобальные температуры могут достичь рекордно высоких показателей. Причиной этому, в частности, станут парниковые газы и смена фаз океанских течений.
Ранее Life.ru сообщал, что аномальная жара накрыла несколько регионов России. Например, в Ростовской области из-за сильного зноя вводятся веерные отключения электричества. Похожая ситуация в Крыму и Севастополе. Там электроносители не выдерживают нагрузки, поэтому власти ввели график отключения энергии.
Unsplash / Sardar Faizan