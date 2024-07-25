"Земля становится опаснее": В ООН предупредили человечество о новой "эпидемии"

Среднесуточная глобальная температура в последние дни бьёт рекорды. Миллиарды людей на нашей планете сталкиваются с "эпидемией" экстремальной жары. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

По его словам, ранее служба Евросоюза по изменению климата Copernicus назвала воскресенье, 21 июля, самым жарким днём в новейшей истории Земли (17,09 градуса). При этом на следующий день температура поднялась ещё выше — 17,15 градуса, установив новый рекорд, который снова обновился во вторник, 23 июля (17,16 градуса).

"Это была неделя беспрецедентной жары. Земля становится всё жарче и опаснее для всех", — сказал генсек ООН на пресс-конференции.