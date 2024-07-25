МОК хочет наградить фигуристов медалями Игр 2022 года на Олимпиаде в Париже
Международный олимпийский комитет (МОК) совместно с представителями национальных федераций и членами Международным союзом конькобежцев (ISU) прорабатывает возможность вручения на Олимпиаде в Париже золотых и серебряных медалей некоторых фигуристов, которые были вручены им во время командных соревнований на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом со ссылкой на пресс-службу МОК рассказали корреспонденты ТАСС.
"Это решение принято как раз вовремя, чтобы обеспечить возможность распределения золотых и серебряных медалей во время Олимпийских игр в Париже в 2024 году. Теперь МОК будет работать с ISU, Олимпийским и Паралимпийским комитетом США и Национальным олимпийским комитетом Японии, чтобы обеспечить участие спортсменов в церемонии награждения здесь, в Париже", — заявили собеседники информагентства, подчеркнув свою радость в связи с тем, что спортсмены, по их словам, получили такую возможность после очень долгого ожидания.
Напомним, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) и некоторых известных фигуристов на решение перераспределить медали командного турнира зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине из-за дисквалификации Камилы Валиевой. Стоит отметить, что 29 января CAS дисквалифицировал Валиеву и лишил её золотой медали.
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