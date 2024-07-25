Рублёв обыграл венгра Марожана и вышел в полуфинал теннисного турнира в Хорватии
Андрей Рублёв обыграл Фабиана Марожана и прошёл в полуфинал турнира АТР
Российский теннисист Андрей Рублёв. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter
Теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира ATP в хорватском Умаге, одержав победу над венгром Фабианом Марожаном в четвертьфинале. Матч завершился в три сета со счётом 5:7, 6:3, 6:2 в пользу россиянина, который посеян под первым номером.
Марожан, не имеющий номера посева на этом турнире, продемонстрировал достойное сопротивление, однако россиянин сумел переломить ход игры и добиться победы. В полуфинале Рублёв встретится с аргентинцем Франсиско Черундоло, который занимает четвёртый номер посева.
Ранее Life.ru сообщал, что в четверг, 25 июля, завершилась жеребьёвка теннисного турнира Олимпиады в Париже. Российские теннисисты узнали своих соперников в первом круге. Первая ракетка России Даниил Медведев сыграет с австралийцем Ринки Хидзикатой, Павел Котов встретится со швейцарцем Станисласом Вавринкой, а Роман Сафиуллин сыграет с чилийцем Алехандро Табило.