Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июля, 20:45

Рублёв обыграл венгра Марожана и вышел в полуфинал теннисного турнира в Хорватии

Андрей Рублёв обыграл Фабиана Марожана и прошёл в полуфинал турнира АТР

Российский теннисист Андрей Рублёв. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Российский теннисист Андрей Рублёв. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира ATP в хорватском Умаге, одержав победу над венгром Фабианом Марожаном в четвертьфинале. Матч завершился в три сета со счётом 5:7, 6:3, 6:2 в пользу россиянина, который посеян под первым номером.

Марожан, не имеющий номера посева на этом турнире, продемонстрировал достойное сопротивление, однако россиянин сумел переломить ход игры и добиться победы. В полуфинале Рублёв встретится с аргентинцем Франсиско Черундоло, который занимает четвёртый номер посева.

Юная звезда мирового тенниса Андреева вышла в финал турнира в Румынии
Юная звезда мирового тенниса Андреева вышла в финал турнира в Румынии

Ранее Life.ru сообщал, что в четверг, 25 июля, завершилась жеребьёвка теннисного турнира Олимпиады в Париже. Российские теннисисты узнали своих соперников в первом круге. Первая ракетка России Даниил Медведев сыграет с австралийцем Ринки Хидзикатой, Павел Котов встретится со швейцарцем Станисласом Вавринкой, а Роман Сафиуллин сыграет с чилийцем Алехандро Табило.

Кирилл Сосновских
  • Новости
  • Андрей Рублёв
  • атр
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров