Определились соперники российских теннисистов в первом круге на Олимпиаде в Париже

Российские теннисисты узнали соперников в первом круге мужского одиночного разряда на Олимпиаде в Париже. Итоги жеребьёвки, прошедшей в четверг, 25 июля, опубликованы на сайте Игр.

Так, первая ракетка России Даниил Медведев встретится с представителем Австралии Ринки Хидзикатой. Павлу Котову предстоит помериться силами со швейцарцем Станисласом Вавринкой, а Роману Сафиуллину — с чилийцем Алехандро Табило.

Теннисный турнир на ОИ-2024 пройдёт с 27 июля по 4 августа. Помимо мужского одиночного разряда, медали будут разыграны в женской одиночке, женской и мужской парах, а также в миксте. Уже состоялась жеребьёвка и женского олимпийского турнира. Россиянки узнали своих первых соперниц. Так, Диана Шнайдер встретится с итальянкой Элизабеттой Коччаретто, Мирра Андреева — с полькой Магдой Линетт, Екатерина Александрова — с китаянкой Юань Юэ.