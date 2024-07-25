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25 июля, 11:34

Определились соперники российских теннисистов в первом круге на Олимпиаде в Париже

Даниил Медведев сыграет с австралийцем Хидзикатой в первом круге ОИ-2024 в Париже

Российские теннисисты узнали соперников в первом круге мужского одиночного разряда на Олимпиаде в Париже. Итоги жеребьёвки, прошедшей в четверг, 25 июля, опубликованы на сайте Игр.

Так, первая ракетка России Даниил Медведев встретится с представителем Австралии Ринки Хидзикатой. Павлу Котову предстоит помериться силами со швейцарцем Станисласом Вавринкой, а Роману Сафиуллину — с чилийцем Алехандро Табило.

Теннисный турнир на ОИ-2024 пройдёт с 27 июля по 4 августа. Помимо мужского одиночного разряда, медали будут разыграны в женской одиночке, женской и мужской парах, а также в миксте. Уже состоялась жеребьёвка и женского олимпийского турнира. Россиянки узнали своих первых соперниц. Так, Диана Шнайдер встретится с итальянкой Элизабеттой Коччаретто, Мирра Андреева — с полькой Магдой Линетт, Екатерина Александрова — с китаянкой Юань Юэ.

Ранее глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что к Играм допустили всех российских теннисистов, кто отобрался по рейтингу. Однако, по его словам, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Людмила Самсонова решили пропустить состязание. Не поехали в Париж и Анна Калинская с Анастасией Потаповой.

Все допущенные спортсмены из РФ и Белоруссии прошли допинг-тесты перед Олимпиадой
Все допущенные спортсмены из РФ и Белоруссии прошли допинг-тесты перед Олимпиадой
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ТАСС / AP / Alberto Pezzali

Наталья Демьянова
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