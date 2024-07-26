Обвиняемый в вымогательстве экс-глава "Ленфильма" Щербаков скрылся в Турции
Фёдор Щербаков. Обложка © ТАСС / Роман Пименов
Бывший глава "Ленфильма" Фёдор Щербаков, обвиняемый в вымогательстве у топ-менеджера "Ростеха" и представителей группы компаний "Россети", вылетел в Турцию 25 октября 2023 года, в день задержания двух других фигурантов дела. Это следует из материалов следствия, с которыми ознакомились журналисты.
Как пишет ТАСС, как только правоохранители получили информацию об отъезде Щербакова, его сразу объявили в международный розыск. Данных о том, что обвиняемый мог вернуться, не поступало.
Также по делу проходит журналист, пресс-секретарь "Тавриды" Дмитрий Жмуцкий, который тоже заочно арестован и объявлен в международный розыск. Он уехал в Грузию 28 октября 2023 года, на следующий день после ареста других фигурантов — директора ООО "Диджитал софт" Антона Сафонова и гендиректора ООО "Федеральный медийный альянс" Станислава Дейнеко. По версии следствия, все они вымогали деньги за отказ от публикации "компрометирующей информации".
Ранее правоохранители задержали бывшего депутата Госдумы Сергея Абальцева. Его уличили в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, парламентарий обещал за деньги устроить человека на должность своего помощника.