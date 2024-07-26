Обвиняемый в вымогательстве экс-глава "Ленфильма" Щербаков скрылся в Турции

Бывший глава "Ленфильма" Фёдор Щербаков, обвиняемый в вымогательстве у топ-менеджера "Ростеха" и представителей группы компаний "Россети", вылетел в Турцию 25 октября 2023 года, в день задержания двух других фигурантов дела. Это следует из материалов следствия, с которыми ознакомились журналисты.

Как пишет ТАСС, как только правоохранители получили информацию об отъезде Щербакова, его сразу объявили в международный розыск. Данных о том, что обвиняемый мог вернуться, не поступало.