В Кремле назвали курьёзными сообщения о задержании в Париже российского повара-"диверсанта"

В Кремле видели сообщения СМИ о задержании в Париже гражданина России, которого подозревают в попытке дестабилизации ситуации перед Олимпиадой, однако никакой другой информацией в Москве не располагают. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, мы не обладаем никакой информацией. Мы видели сообщения СМИ. Они такие, можно даже сказать, курьёзные", — сказал представитель Кремля.