В Кремле назвали курьёзными сообщения о задержании в Париже российского повара-"диверсанта"
Песков: В Кремле видели сообщения о задержании в Париже россиянина
В Кремле видели сообщения СМИ о задержании в Париже гражданина России, которого подозревают в попытке дестабилизации ситуации перед Олимпиадой, однако никакой другой информацией в Москве не располагают. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, мы не обладаем никакой информацией. Мы видели сообщения СМИ. Они такие, можно даже сказать, курьёзные", — сказал представитель Кремля.
Песков добавил, что о случившемся должно быть проинформировано Посольство РФ. Пресс-секретарь главы государства выразил надежду, что дипмиссии предоставят информацию.
Напомним, ранее сообщалось, что во Франции задержали россиянина, который якобы пытался "организовать акт по дестабилизации перед Олимпиадой". Утверждалось, что его подозревают в шпионаже. По данным СМИ, речь идёт о 40-летнем поваре Кирилле Грязнове, который на протяжении последних лет проживал в РФ и во Франции.
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