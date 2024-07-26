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26 июля, 10:32

В Кремле назвали курьёзными сообщения о задержании в Париже российского повара-"диверсанта"

Песков: В Кремле видели сообщения о задержании в Париже россиянина

В Кремле видели сообщения СМИ о задержании в Париже гражданина России, которого подозревают в попытке дестабилизации ситуации перед Олимпиадой, однако никакой другой информацией в Москве не располагают. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, мы не обладаем никакой информацией. Мы видели сообщения СМИ. Они такие, можно даже сказать, курьёзные", — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что о случившемся должно быть проинформировано Посольство РФ. Пресс-секретарь главы государства выразил надежду, что дипмиссии предоставят информацию.

Напомним, ранее сообщалось, что во Франции задержали россиянина, который якобы пытался "организовать акт по дестабилизации перед Олимпиадой". Утверждалось, что его подозревают в шпионаже. По данным СМИ, речь идёт о 40-летнем поваре Кирилле Грязнове, который на протяжении последних лет проживал в РФ и во Франции.

Песков: Кремлю ничего не известно о шпионаже задержанных в Австралии россиян
Песков: Кремлю ничего не известно о шпионаже задержанных в Австралии россиян
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Shutterstock / FOTODOM / Olga_Y

Александр Юнашев
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