Суд арестовал участника ДТП, в котором погиб сын саратовского губернатора

Суд арестовал водителя автомобиля Lada, 19-летнего Амира Рахматулина, который подозревается в совершении ДТП, где погибло два человека, в том числе сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина. Об этом рассказал адвокат подозреваемого Александр Бесараб в беседе с ТАСС.

"Мера пресечения — заключение под стражу. Мы с ней не согласны и будем обжаловать", — сказал защитник.

Уточняется, что фигурант дела арестован до 22 сентября. Он признаёт вину в ДТП.