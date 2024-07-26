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26 июля, 11:10

Суд арестовал участника ДТП, в котором погиб сын саратовского губернатора

Последствия ДТП, в котором погиб сын губернатора Саратовской области Бусаргина. Обложка © Служба спасения Саратовской области

Последствия ДТП, в котором погиб сын губернатора Саратовской области Бусаргина. Обложка © Служба спасения Саратовской области

Суд арестовал водителя автомобиля Lada, 19-летнего Амира Рахматулина, который подозревается в совершении ДТП, где погибло два человека, в том числе сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина. Об этом рассказал адвокат подозреваемого Александр Бесараб в беседе с ТАСС.

"Мера пресечения — заключение под стражу. Мы с ней не согласны и будем обжаловать", — сказал защитник.

Уточняется, что фигурант дела арестован до 22 сентября. Он признаёт вину в ДТП.

Губернатор Бусаргин поблагодарил жителей за поддержку после гибели сына в ДТП
Губернатор Бусаргин поблагодарил жителей за поддержку после гибели сына в ДТП

Напомним, что страшное ДТП с участием грузовика MAN и двух автомобилей Lada Granta произошло в Саратове на улице Соколовой 22 июля. Два человека погибли, ещё один пострадал. Одной из жертв аварии оказался Иван Бусаргин — сын губернатора, который учился в десятом классе. Всего в той легковушке было четыре человека.

Николай Рюмин
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