Песков: Посольство США никак не отреагировало на митинг у своего здания в Москве

В посольстве США в Москве никак не отреагировали на митинг-концерт у своего здания против блокировки российских пользователей YouTube. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

У американского посольства в Москве состоялся митинг-концерт певца Shaman. Видео © Life.ru

"Они никак не реагируют", — пояснил официальный представитель Кремля на Фестивале новых медиа.

Песков похвалил Дронова за проведённую акцию в столице. По его словам, артист всё сделал правильно, выразив свою гражданскую позицию доступным для него образом. Также Песков указал, что в данный момент не планируется возобновление полномасштабной работы американского посольства, так как у России и США сейчас де-факто нет двусторонних отношений, пояснил представитель Кремля.