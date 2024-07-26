Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июля, 11:13

Песков: Посольство США никак не отреагировало на митинг у своего здания в Москве

Певец Shaman (Ярослав Дронов). Обложка © Life.ru

Певец Shaman (Ярослав Дронов). Обложка © Life.ru

В посольстве США в Москве никак не отреагировали на митинг-концерт у своего здания против блокировки российских пользователей YouTube. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

У американского посольства в Москве состоялся митинг-концерт певца Shaman. Видео © Life.ru

"Они никак не реагируют", — пояснил официальный представитель Кремля на Фестивале новых медиа.

Здание Посольства США в Москве подсветили надписью Shaman и флагом России
Здание Посольства США в Москве подсветили надписью Shaman и флагом России

Песков похвалил Дронова за проведённую акцию в столице. По его словам, артист всё сделал правильно, выразив свою гражданскую позицию доступным для него образом. Также Песков указал, что в данный момент не планируется возобновление полномасштабной работы американского посольства, так как у России и США сейчас де-факто нет двусторонних отношений, пояснил представитель Кремля.

Напомним, 19 июля в Москве прошёл митинг-концерт певца Shaman у здания американского посольства. Мероприятие состоялось в знак несогласия с решением YouTube о блокировке российских пользователей, в том числе и его личного канала.

Песков объяснил звание заслуженного артиста для Shaman фразой "попал в яблочко"
Песков объяснил звание заслуженного артиста для Shaman фразой "попал в яблочко"
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • США
  • Shaman (Ярослав Дронов)
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Знаменитости
  • Политика
  • Поп-культура и Развлечения
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров