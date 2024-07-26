Песков: Посольство США никак не отреагировало на митинг у своего здания в Москве
Певец Shaman (Ярослав Дронов). Обложка © Life.ru
В посольстве США в Москве никак не отреагировали на митинг-концерт у своего здания против блокировки российских пользователей YouTube. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
У американского посольства в Москве состоялся митинг-концерт певца Shaman. Видео © Life.ru
"Они никак не реагируют", — пояснил официальный представитель Кремля на Фестивале новых медиа.
Песков похвалил Дронова за проведённую акцию в столице. По его словам, артист всё сделал правильно, выразив свою гражданскую позицию доступным для него образом. Также Песков указал, что в данный момент не планируется возобновление полномасштабной работы американского посольства, так как у России и США сейчас де-факто нет двусторонних отношений, пояснил представитель Кремля.
Напомним, 19 июля в Москве прошёл митинг-концерт певца Shaman у здания американского посольства. Мероприятие состоялось в знак несогласия с решением YouTube о блокировке российских пользователей, в том числе и его личного канала.