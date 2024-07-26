"Я обнимал их и говорил, что они будут жить": Отважного матроса, спасшего 20 бойцов, представили к награде
Минобороны: Матрос Тюрнин, спасший 20 бойцов на поле боя, представлен к награде
Отважного матроса Дмитрия Тюрнина, который бесстрашно под огнём ВСУ вынес 20 бойцов с поля боя, представили к награждению медалью "За отвагу". Об этом сообщили в телеграм-канале Минобороны РФ.
Отважного матроса, спасшего 20 бойцов на поле боя, представили к награде. Видео © Telegram / mod_russia
"Я узнал, что мои ребята лежат раненые на самом переднем крае. Их никак не вытащить. Команда решила подъехать прямо к линии соприкосновения <...> Мы загрузили штурмовиков. Было страшно, было очень много стрельбы и прилётов. Мы забрали раненых и выехали. Но выезжать было ещё страшнее, так как за мной полетели два дрона", — рассказал боец.
Тюрнин, находясь под обстрелом артиллерии, миномётным и стрелковым огнём противника, проявил удивительную отвагу и самостоятельно вынес с поля боя более 20 раненых солдат. Боец уверен, что защита Родины — это долг каждого мужчины.
Ранее Life.ru писал, что глава Минобороны Андрей Белоусов восхитился бойцом СВО, которому удалили осколок из сердца, но он попытался встать во время награждения. Как заверили министра врачи, пациент уже может ходить и это заслуга профессионалов из ЦВКГ им. Вишневского.
Telegram / mod_russia