"Я обнимал их и говорил, что они будут жить": Отважного матроса, спасшего 20 бойцов, представили к награде

Отважного матроса Дмитрия Тюрнина, который бесстрашно под огнём ВСУ вынес 20 бойцов с поля боя, представили к награждению медалью "За отвагу". Об этом сообщили в телеграм-канале Минобороны РФ.

Отважного матроса, спасшего 20 бойцов на поле боя, представили к награде. Видео © Telegram / mod_russia

"Я узнал, что мои ребята лежат раненые на самом переднем крае. Их никак не вытащить. Команда решила подъехать прямо к линии соприкосновения <...> Мы загрузили штурмовиков. Было страшно, было очень много стрельбы и прилётов. Мы забрали раненых и выехали. Но выезжать было ещё страшнее, так как за мной полетели два дрона", — рассказал боец.

Тюрнин, находясь под обстрелом артиллерии, миномётным и стрелковым огнём противника, проявил удивительную отвагу и самостоятельно вынес с поля боя более 20 раненых солдат. Боец уверен, что защита Родины — это долг каждого мужчины.