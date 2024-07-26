В России вынесли приговор украинскому журналисту, призывавшему убивать русских детей

Мосгорсуд заочно приговорил к семи лет колонии телеведущего с Украины Фахрудина Шарафмала*, который призывал убивать россиян.

"С учётом позиции прокуратуры Шарафмал признан виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды), п. "в" ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", — рассказали в суде.