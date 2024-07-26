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26 июля, 11:19

В России вынесли приговор украинскому журналисту, призывавшему убивать русских детей

Суд в РФ приговорил журналиста Шарафмала* к 7 годам к убийству россиян

Фахрудин Шарафмал. Фото © YouTube / Маргарита Сергеева

Фахрудин Шарафмал. Фото © YouTube / Маргарита Сергеева

Мосгорсуд заочно приговорил к семи лет колонии телеведущего с Украины Фахрудина Шарафмала*, который призывал убивать россиян.

"С учётом позиции прокуратуры Шарафмал признан виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды), п. "в" ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", — рассказали в суде.

Напомним, Шарафмал* призывал к массовому убийству россиян, в том числе детей. В марте 2022 года Следственный комитет России завёл на него уголовное дело, а затем МВД объявило его в розыск.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов.

Александра Вишнякова
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