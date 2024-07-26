Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июля, 14:03

Минюст внёс в список иноагентов Матвеева и "BILD на русском"

Вид на здание Министерства юстиции Российской Федерации на Житной улице и памятник В. И. Ленину на Калужской площади. Обложка © Андрей Любимов/РБК/ТАСС

Вид на здание Министерства юстиции Российской Федерации на Житной улице и памятник В. И. Ленину на Калужской площади. Обложка © Андрей Любимов/РБК/ТАСС

Распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И.А. Матвеев*, а также издание "BILD на русском"*. Об этом сообщается в пятницу, 26 июля, на сайте ведомства.

О гражданине по фамилии Матвеев известно, что он "распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти", выступал против специальной военной операции (СВО) на Украине, принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов и непосредственно являлся участником проекта, включённого в соответствующий реестр.

"BILD на русском", по данным Минюста, также распространял недостоверную информацию и сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации.

Экс-адвокат Илья Новиков* внесён в список террористов и экстремистов
Экс-адвокат Илья Новиков* внесён в список террористов и экстремистов

Ранее Life.ru сообщал, что Минюст добавило в список иноагентов режиссёра фильмов "ДМБ", "Даун Хаус" Романа Качанова*, журналистов Олесю Герасименко* и Сергея Ежова*, муниципального депутата совета Литейного округа Петербурга Сергея Трошина*, экс-мундепа Санкт-Петербурга от "Яблока" Фёдора Уткина*, юриста Григория Вайпана*.

* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Алексей Берковиц
  • Новости
  • иноагенты
  • Минюст РФ
  • Журналисты
  • Законы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров