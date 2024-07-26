Минюст внёс в список иноагентов Матвеева и "BILD на русском"

Распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И.А. Матвеев*, а также издание "BILD на русском"*. Об этом сообщается в пятницу, 26 июля, на сайте ведомства.

О гражданине по фамилии Матвеев известно, что он "распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти", выступал против специальной военной операции (СВО) на Украине, принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов и непосредственно являлся участником проекта, включённого в соответствующий реестр.

"BILD на русском", по данным Минюста, также распространял недостоверную информацию и сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации.