Вооружённые силы Украины (ВСУ) могут попасть в "котёл" под Торецком в ДНР. Об этом заявил немецкий военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке.

По словам эксперта, восточнее Нью-Йорка в Донецкой Народной Республике уже образовался выступ, а российские военные подразделения продолжают наступление с юга через этот населённый пункт и с севера через город Зализное.

"Там россияне пытаются создать своего рода "котёл". Это значит, что украинцы должны отступить, если им не удастся отбить жилые районы Нью-Йорка. Иначе они будут там полностью окружены, чего они не хотят. Поэтому, скорее всего, скоро они уйдут оттуда", — пояснил обозреватель.