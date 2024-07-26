Полное окружение: ВСУ грозит попадание в российский "котёл" под Торецком
Немецкий журналист Рёпке: ВСУ могут попасть в "котёл" ВС России под Торецком
Вооружённые силы Украины (ВСУ) могут попасть в "котёл" под Торецком в ДНР. Об этом заявил немецкий военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке.
По словам эксперта, восточнее Нью-Йорка в Донецкой Народной Республике уже образовался выступ, а российские военные подразделения продолжают наступление с юга через этот населённый пункт и с севера через город Зализное.
"Там россияне пытаются создать своего рода "котёл". Это значит, что украинцы должны отступить, если им не удастся отбить жилые районы Нью-Йорка. Иначе они будут там полностью окружены, чего они не хотят. Поэтому, скорее всего, скоро они уйдут оттуда", — пояснил обозреватель.
А ранее Life.ru писал, что несколько батальонов 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ попали в "котёл" под Прогрессом в ДНР. Такая ситуация возникла из-за хаотичного отступления одной из пехотных бригад украинских войск. При этом командование ВСУ хочет, чтобы бойцы и дальше сидели в окружении — до последнего солдата. Эксперты считают, что украинские военные оказались в плачевном положении из-за проблем с командованием.
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