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26 июля, 17:05

Кризисный штаб создан во Франции на фоне коллапса с поездами в день открытия ОИ

Транспортный коллапс на вокзале Монпарнас в Париже в день открытия Олимпиады. Обложка © ТАСС / Poitout Florian / ABACA

Транспортный коллапс на вокзале Монпарнас в Париже в день открытия Олимпиады. Обложка © ТАСС / Poitout Florian / ABACA

Власти Франции создали кризисный штаб на фоне масштабного сбоя на железной дороге в день открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщает BFMTV.

"Исполняющий обязанности премьер-министра Габриэль Атталь прибудет на заседание кризисного штаба Министерства транспорта в Париже", — говорится в сообщении телеканала.

Напомним, вечером 26 июля в Париже пройдёт церемония открытия XXXIII летней Олимпиады. Однако, не успев начаться, Игры уже успели ознаменоваться множеством скандалов. В частности, Париж встретил ОИ разгулом криминала, а в день их открытия во Франции случился сбой на железной дороге. По словам французских властей, речь идёт о масштабной атаке с целью парализовать всю транспортную сеть. Те не менее ответственность за диверсии пока никто на себя не взял.

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Наталья Демьянова
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