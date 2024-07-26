Кризисный штаб создан во Франции на фоне коллапса с поездами в день открытия ОИ

Власти Франции создали кризисный штаб на фоне масштабного сбоя на железной дороге в день открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщает BFMTV .

Напомним, вечером 26 июля в Париже пройдёт церемония открытия XXXIII летней Олимпиады. Однако, не успев начаться, Игры уже успели ознаменоваться множеством скандалов. В частности, Париж встретил ОИ разгулом криминала, а в день их открытия во Франции случился сбой на железной дороге. По словам французских властей, речь идёт о масштабной атаке с целью парализовать всю транспортную сеть. Те не менее ответственность за диверсии пока никто на себя не взял.