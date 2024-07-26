Стало известно, сколько заработал экс-замминистра обороны Булгаков в 2018 году

Бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков, арестованный по делу о коррупции, согласно подсчётам из последней открытой декларации, заработал в 2018 году 15,2 миллиона рублей. Об этом пишет РИА "Новости".

По данным журналистов, в 2010 году на имя жены Булгакова был приобретён земельный участок на 23 сотки, а также дом площадью более 620 квадратных метров. Среди совместного имущества экс-замминистра с супругой значится только квартира площадью 109 квадратных метров. Остальное же записано только на жену Булгакова. К нему относятся три земельных участка (самый большой из них площадью 23 сотки), большой дом, а также премиальный кроссовер Lexus RX350, купленный в 2013 году. При этом доходы женщины в 2018 году составили всего 226 тысяч рублей.

Похожие суммы значились в её ежегодном жаловании с 2009 по 2017 год, за исключением 2010 года, когда она продала записанный на её имя земельный участок с жилым домом. Тогда общий годовой доход превысил десять миллионов рублей.