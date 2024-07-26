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26 июля, 17:16

Стало известно, сколько заработал экс-замминистра обороны Булгаков в 2018 году

РИАН: Экс-замминистра обороны Булгаков в 2018 году заработал 15,2 млн рублей

Дмитрий Булгаков. Обложка © Wikipedia

Дмитрий Булгаков. Обложка © Wikipedia

Бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков, арестованный по делу о коррупции, согласно подсчётам из последней открытой декларации, заработал в 2018 году 15,2 миллиона рублей. Об этом пишет РИА "Новости".

По данным журналистов, в 2010 году на имя жены Булгакова был приобретён земельный участок на 23 сотки, а также дом площадью более 620 квадратных метров. Среди совместного имущества экс-замминистра с супругой значится только квартира площадью 109 квадратных метров. Остальное же записано только на жену Булгакова. К нему относятся три земельных участка (самый большой из них площадью 23 сотки), большой дом, а также премиальный кроссовер Lexus RX350, купленный в 2013 году. При этом доходы женщины в 2018 году составили всего 226 тысяч рублей.

Похожие суммы значились в её ежегодном жаловании с 2009 по 2017 год, за исключением 2010 года, когда она продала записанный на её имя земельный участок с жилым домом. Тогда общий годовой доход превысил десять миллионов рублей.

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Напомним, ранее в Москве по делу о коррупции был задержан 69-летний экс-замминистра обороны Дмитрий Булгаков. Генерал армии отправлен под арест в СИЗО "Бутырка". По предварительным данным, его подозревают в поставках некачественного питания по завышенным ценам военнослужащим ВС РФ, в том числе действующим участникам СВО. По его делу также проходят топ-менеджеры АО "Грязинский пищевой комбинат". Булгаков занимал пост заммининстра по тыловому обеспечению с 2008 по 2022 год.

Мария Любицкая
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