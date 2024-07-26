"Заплатите хотя бы свой взнос": Небензя дал США дружеский совет

Постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя дал представителям Соединённых Штатов "дружеский совет". Как заявил дипломат на заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в секторе Газа, американцам следовало бы для начала выплатить свой взнос во всемирную организацию, прежде чем поучать другие государства.

Во время этого мероприятия, которое было созвано Россией, КНР и Алжиром, заместитель постпреда США организации Роберт Вуд заявил, что Москва якобы не помогает разрешать кризисы, а создаёт их. В связи с этим российский дипломат напомнил своему американскому коллеге, что представители РФ по государственной, общественной линии и через Всемирную продовольственную программу оказывают помощь населению Палестины, о чём, в свою очередь, прекрасно знают палестинцы.