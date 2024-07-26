"Заплатите хотя бы свой взнос": Небензя дал США дружеский совет
Постпред РФ Небензя призвал США поучать другие страны после оплаты взноса в ООН
Постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя дал представителям Соединённых Штатов "дружеский совет". Как заявил дипломат на заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в секторе Газа, американцам следовало бы для начала выплатить свой взнос во всемирную организацию, прежде чем поучать другие государства.
Во время этого мероприятия, которое было созвано Россией, КНР и Алжиром, заместитель постпреда США организации Роберт Вуд заявил, что Москва якобы не помогает разрешать кризисы, а создаёт их. В связи с этим российский дипломат напомнил своему американскому коллеге, что представители РФ по государственной, общественной линии и через Всемирную продовольственную программу оказывают помощь населению Палестины, о чём, в свою очередь, прекрасно знают палестинцы.
"И вообще, коллеги, дружеский вам совет: прежде чем поучать других, заплатите хотя бы свой взнос в ООН и перестаньте провоцировать кризис ликвидности, удерживающий в том числе и гуманитарные усилия нашей организации", — заявил Небензя.
Недавно Life.ru писал, что Международный суд ООН в Гааге рассматривает оккупацию территорий Палестины Израилем как фактическую аннексию. Впоследствии премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху отверг постановление судебной инстанции и назвал это решение "лживым и искажающим историю".
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