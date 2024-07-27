Задело самолюбие: Стал известен мотив подростка, который порезал ножом девочку в Самаре

Стали известны мотивы самарского подростка, ранившего 14-летнюю девочку в парке Гагарина в Самаре. Как выяснила kp.ru, таким образом подросток отреагировал на шутку с её стороны.

В тот вечер девочка и её друзья вышли на прогулку, к ним присоединился новый знакомый, который отмечал своё 16-летие. В какой-то момент, оставшись наедине с двумя подругами, именинник начал хвастаться дорогими часами, утверждая, что они стоят 90 тысяч рублей и что он на самом деле киллер. Одна из девочек, посмеявшись над мальчиком, назвала его "котярой, которого надо кастрировать", что сильно задело его самолюбие.

Оскорблённый Даня сначала достал игрушечный пистолет, стреляющий полимерными шариками, что вызвало ещё больше смеха у девочек. После этого он вытащил метательный нож. Схватив школьницу, он ранил её ножом, после чего спокойно убежал из парка.