Задело самолюбие: Стал известен мотив подростка, который порезал ножом девочку в Самаре
В Самаре 16-летний подросток, ранивший ножом школьницу, сделал это из-за шутки
Life.ru рекомендует читателям с осторожностью относиться к незнакомым и малознакомым людям. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy
Стали известны мотивы самарского подростка, ранившего 14-летнюю девочку в парке Гагарина в Самаре. Как выяснила kp.ru, таким образом подросток отреагировал на шутку с её стороны.
В тот вечер девочка и её друзья вышли на прогулку, к ним присоединился новый знакомый, который отмечал своё 16-летие. В какой-то момент, оставшись наедине с двумя подругами, именинник начал хвастаться дорогими часами, утверждая, что они стоят 90 тысяч рублей и что он на самом деле киллер. Одна из девочек, посмеявшись над мальчиком, назвала его "котярой, которого надо кастрировать", что сильно задело его самолюбие.
Оскорблённый Даня сначала достал игрушечный пистолет, стреляющий полимерными шариками, что вызвало ещё больше смеха у девочек. После этого он вытащил метательный нож. Схватив школьницу, он ранил её ножом, после чего спокойно убежал из парка.
Испуганная подруга раненой начала кричать, привлекая внимание свидетелей. Отец пострадавшей, прибывший на место, отвёз дочь в больницу, где ей экстренно провели операцию. Несмотря на серьёзную рану, врачи прогнозируют её полное выздоровление. Девочке предстоит провести в больнице около месяца.
Напомним, ранее сообщалось, что подросток во время ссоры два раза ударил школьницу ножом, после чего скрылся. Пострадавшую госпитализировали. Возбуждено уголовное дело, нападавший задержан.