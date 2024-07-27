"Я рисковал": Хирург из Краснодара, пришивший ребёнку откушенное псом лицо, сделал признание
Пришивший ребёнку откушенное лицо в Краснодаре врач признался, что рисковал
Хирурги пришили ребёнку лицо, которое целиком откусила собака. Обложка © Telegram / Mash
Микрохирург Алексей Дикарёв, который в Краснодаре пришил мальчику из Карачаево-Черкесии откушенное собакой лицо, признался, что рисковал, когда решился провести операцию. Как передают корреспонденты kp.ru, соответствующее заявление специалист сделал в прямом эфире "Марафона добрых дел".
Журналисты попытались у него узнать, почему это событие вызвало скандал в краснодарской медицинской среде. В связи с этим собеседник "Комсомолки" рассказал о том, что такие операции довольно рискованные.
По его словам, в учебниках есть только один небольшой абзац о том, как работать с укушенной раной. В нём написано, что такие ранения ушивать рискованно, так как потом может возникнуть инфицирование лоскутов. Поэтому, взявшись за такую операцию, по признанию самого медика, он сильно рисковал.
"Но, по-моему, все самые яркие достижения науки произошли именно потому, что кто-то прыгнул выше головы и выше тех канонов, которыми предписано пользоваться", — заявил Дикарёв.
Напомним, в апреле текущего года Life.ru писал, что краснодарским хирургам удалось восстановить лицо мальчика, которое откусила собака. Почти за месяц оно прижилось на 75%. Впоследствии стало известно, что по собственному желанию уволился пластический и реконструктивный хирург Алексей Дикарёв, который провёл уникальную операцию.