Лавров рассказал о "простеньком" подходе Шольца к политике
Лавров: Шольц известен своими "простенькими идеями" и простодушными заявлениями
Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Немецкий канцлер Олаф Шольц славится своими простодушными заявлениями и "простенькими идеями", считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Так он прокомментировал слова Шольца о возможном отказе от размещения американских ракет в Германии, если конфликт между РФ и Украиной будет улажен.
"Господин Шольц известен такими, я бы сказал, простодушными заявлениями, [он] простенькими идеями славится", — уверен Лавров.
По словам министра, Шольц даже не пытался скрыть факт о том, что ракеты США в ФРГ будут размещены именно по американской инициативе.
"Шольца никто не спрашивал, хотят ли немцы такого размещения или нет. Он опять же простодушно, когда такая новость появилась, заявил: я приветствую решение США разместить в Германии соответствующие ракеты. Это хорошее решение. То есть он не скрывал, что решение было американским", — подчеркнул Лавров.
Напомним, что в Пентагоне считают, то американские гиперзвуковые ракеты и прочее дальнобойное оружие должно быть непременно размещено в Германии. Такого же мнения придерживается и канцлер ФРГ. Старт проекта запланировал на 2026 год. По словам немецкого министра обороны, размещение ракет США за несколько тысяч километров от Вашингтона будет ответом на размещение российских комплексов "Искандер" в Калининградской области.