Лавров рассказал о "простеньком" подходе Шольца к политике

Немецкий канцлер Олаф Шольц славится своими простодушными заявлениями и "простенькими идеями", считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Так он прокомментировал слова Шольца о возможном отказе от размещения американских ракет в Германии, если конфликт между РФ и Украиной будет улажен.

"Господин Шольц известен такими, я бы сказал, простодушными заявлениями, [он] простенькими идеями славится", — уверен Лавров.

По словам министра, Шольц даже не пытался скрыть факт о том, что ракеты США в ФРГ будут размещены именно по американской инициативе.