Испугались "Искандеров": В Германии объяснили, зачем размещают у себя американские ракеты

Решение Германии разместить на своей территории американские ракеты служит ответом на размещение российских комплексов "Искандер" в Калининградской области. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

"То, что США будут делать в Германии с 2026 года, — это не что иное, как ответ на угрозу РФ в виде размещения "Искандеров" в Калининграде", — сказал он в интервью люксембургской газете Tageblatt.