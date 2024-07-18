Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июля, 10:00

Испугались "Искандеров": В Германии объяснили, зачем размещают у себя американские ракеты

Писториус: Ракеты США в ФРГ будут ответом на "Искандеры" под Калининградом

Решение Германии разместить на своей территории американские ракеты служит ответом на размещение российских комплексов "Искандер" в Калининградской области. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

"То, что США будут делать в Германии с 2026 года, — это не что иное, как ответ на угрозу РФ в виде размещения "Искандеров" в Калининграде", — сказал он в интервью люксембургской газете Tageblatt.

"Стремятся показать силу": В Германии раскрыли причину размещения американских ракет в Европе
"Стремятся показать силу": В Германии раскрыли причину размещения американских ракет в Европе

Напомним, Вашингтон захотел разместить в Германии новые дальнобойные ракеты, а также гиперзвуковое оружие. В Кремле на это ответили, что Россия располагает достаточным потенциалом для ответа на размещение американских дальнобойных ракет в Европе, но потенциальными жертвами в таком случае будут европейские столицы. А в МИД РФ не исключили развёртывания ракет в ядерном оснащении.

Обложка ©

Telegram/Минобороны России

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Германия
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров