Испугались "Искандеров": В Германии объяснили, зачем размещают у себя американские ракеты
Писториус: Ракеты США в ФРГ будут ответом на "Искандеры" под Калининградом
Решение Германии разместить на своей территории американские ракеты служит ответом на размещение российских комплексов "Искандер" в Калининградской области. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
"То, что США будут делать в Германии с 2026 года, — это не что иное, как ответ на угрозу РФ в виде размещения "Искандеров" в Калининграде", — сказал он в интервью люксембургской газете Tageblatt.
Напомним, Вашингтон захотел разместить в Германии новые дальнобойные ракеты, а также гиперзвуковое оружие. В Кремле на это ответили, что Россия располагает достаточным потенциалом для ответа на размещение американских дальнобойных ракет в Европе, но потенциальными жертвами в таком случае будут европейские столицы. А в МИД РФ не исключили развёртывания ракет в ядерном оснащении.
Telegram/Минобороны России