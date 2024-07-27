Ровно десять лет назад, 27 июля 2014 года, украинские террористы нанесли массированный удар по центру Горловки. Жертвами коварной атаки стали 22 человека, в том числе четыре ребёнка. Это событие вошло в историю Донбасса как "кровавое воскресенье", став одним из самых ужасных дней на страницах нашей истории, заявила Life.ru политолог, член экспертного клуба "Дигория" Дарья Грибова.

Она напомнила в День памяти детей – жертв войны в Донбассе, что на территории новых российских регионов уже выросло одно поколение, которое никогда не видело мирного неба над головой. Боевики ВСУ лишили жизни свыше 300 малышей, ранения получили ещё больше. Теперь перед Армией России стоит важная задача — оттеснить боевиков от Новороссии, дабы вернуть подрастающему поколению надежду на светлое будущее.