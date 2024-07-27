Перед Армией России поставили важную задачу в День памяти детей – жертв войны в Донбассе
Политолог Грибова: День памяти детей – жертв войны в Донбассе объединил россиян
Мемориал на "Аллее ангелов" в Донецке. Обложка © Telegram / Пушилин Д.В.
Ровно десять лет назад, 27 июля 2014 года, украинские террористы нанесли массированный удар по центру Горловки. Жертвами коварной атаки стали 22 человека, в том числе четыре ребёнка. Это событие вошло в историю Донбасса как "кровавое воскресенье", став одним из самых ужасных дней на страницах нашей истории, заявила Life.ru политолог, член экспертного клуба "Дигория" Дарья Грибова.
Она напомнила в День памяти детей – жертв войны в Донбассе, что на территории новых российских регионов уже выросло одно поколение, которое никогда не видело мирного неба над головой. Боевики ВСУ лишили жизни свыше 300 малышей, ранения получили ещё больше. Теперь перед Армией России стоит важная задача — оттеснить боевиков от Новороссии, дабы вернуть подрастающему поколению надежду на светлое будущее.
"27 июля стало ещё одной датой консолидации российского народа, примером проявления сочувствия и сострадания. Этот день памяти, день детских жертв — один из самых ужасных памятных дней на страницах нашей истории, но его необходимо помнить. Он не даёт нам забыть, какую жестокую цену заплатил народ и дети Донбасса в борьбе с нацистским режимом Украины", — подытожила Грибова.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник напомнил, что от обстрелов ВСУ с 2014 года пострадали 24 тысячи несовершеннолетних жителей Донбасса. Жертвы кровавого режима никогда не будут забыты, добавил глава ДНР Денис Пушилин.