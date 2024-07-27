Испанцы помогли оставшимся без воды и еды морякам с российского фрегата "Штандарт"
Капитан Мартусь: Экипаж "Штандарта" спустился на берег и пополнил запасы еды
Фрегат "Штандарт". Обложка © Wikipedia / Bruno Girin
Жители испанского острова Илла-де-Аруса помогли экипажу российского парусника "Штандарт", которому запретили вход в европейские порты. У моряков заканчивались запасы еды и воды. Об этом рассказал капитан судна Владимир Мартусь в разговоре с РБК.
"Местные жители небольшого городка на острове Илла-де-Аруса предложили привозить воду на своих рыбацких лодках-платформах. "Штандарт" встал на якорь в бухте возле этого острова. Экипаж на шлюпке может спуститься на берег и пополнить запасы еды, постирать одежду в местной прачечной", — сообщил моряк.
Он добавил, что в ближайшее время к экипажу российского учебного парусника прибудут местные власти Испании. Они планируют обсудить ситуацию.
Ранее Life.ru сообщал, что российский фрегат "Штандарт" не пустили в один из портов Испании. На помощь команде судна пришли моряки местного яхт-клуба — они доставили запасы пресной воды на моторных лодках в несколько заходов. Однако у экипажа заканчивалась еда. До этого власти Франции запретили "Штандарту" швартоваться в порту Бреста из-за действующих санкций Евросоюза. Фрегат оказался у берегов европейских стран, так как планировал поучаствовать в фестивале парусных судов.