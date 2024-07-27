Испанцы помогли оставшимся без воды и еды морякам с российского фрегата "Штандарт"

Жители испанского острова Илла-де-Аруса помогли экипажу российского парусника "Штандарт", которому запретили вход в европейские порты. У моряков заканчивались запасы еды и воды. Об этом рассказал капитан судна Владимир Мартусь в разговоре с РБК.

"Местные жители небольшого городка на острове Илла-де-Аруса предложили привозить воду на своих рыбацких лодках-платформах. "Штандарт" встал на якорь в бухте возле этого острова. Экипаж на шлюпке может спуститься на берег и пополнить запасы еды, постирать одежду в местной прачечной", — сообщил моряк.

Он добавил, что в ближайшее время к экипажу российского учебного парусника прибудут местные власти Испании. Они планируют обсудить ситуацию.