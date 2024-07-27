Названа причина замешательства Зеленского после встречи с британским премьером Times: Британия запутала Зеленского ответами на запрос по ударам вглубь РФ 27 июля, 16:20 Владимир Зеленский с британским премьер-министром Киром Стармером. Обложка © Телеграм / V_Zelenskiy_official

Великобритания не готова дать Украине разрешение на использование ракет Storm Shadow для нанесения ударов по российской территории, так как Лондон боится ещё больше накалить отношения с Москвой. Об этом пишет Times.

Автор публикации утверждает, что аналогичные страхи преследуют и другие страны из блока НАТО, которые громко заявляют о своей поддержке Киева, но начинают мяться и уклончиво отвечать в случае необходимости разрешить ВСУ бить по России натовским вооружением. Как сообщает издание, Британия сама запуталась в своих ответах, а также Владимир Зеленский всё никак не может понять, можно или нет обстреливать РФ западными ракетами.

Издание делает вывод, что хотя британские политики обещают киевскому режиму дать все разрешения, но фактически этого не происходит и все громкие заявления не имеют никаких практических последствий. По сведениям газеты, риторика "стала настолько запутанной, что Зеленский был сбит с толку встречей с Киром Стармером".

Ранее Владимир Зеленский принял участие в заседании правительства Великобритании. Офис британского премьер-министра Кира Стармера уточнил, что Зеленский стал первым официальным посетителем Даунинг-стрит при новом главе правительства. Лондон пообещал удвоить поддержку Киеву и ускорить предоставление "жизненно необходимой помощи". Зеленский в свою очередь вновь просил снять ограничение на использование оружия дальнего радиуса действия для ударов вглубь РФ. Министр обороны Соединённого Королевства Джон Хили заявил, что Лондон не против, однако украинцы сами должны заниматься подобными вопросами и нести ответственность за последствия.

Авторы Татьяна Миссуми