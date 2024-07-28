Росавиация: Лётчиков разбившегося Су-34 доставили в медучреждения Минобороны

Лётчиков разбившегося истребителя Су-34 доставили в медучреждения Минобороны России. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

С места их приземления после катапультирования забрал поисково-спасательный вертолёт Ми-8Т Росавиации. По словам Кореняко, угрозы жизни членов экипажа нет.