Росавиация: Лётчиков разбившегося Су-34 доставили в медучреждения Минобороны
Лётчиков разбившегося истребителя Су-34 доставили в медучреждения Минобороны России. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
С места их приземления после катапультирования забрал поисково-спасательный вертолёт Ми-8Т Росавиации. По словам Кореняко, угрозы жизни членов экипажа нет.
Напомним, истребитель Су-34 ВКС России потерпел крушение 27 июля в Волгоградской области во время выполнения планового тренировочного полёта. Life.ru публиковал видео падения. Предварительной причиной крушения самолёта называют техническую неисправность.
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Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin