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28 июля, 02:50

Росавиация: Лётчиков разбившегося Су-34 доставили в медучреждения Минобороны

Лётчиков разбившегося истребителя Су-34 доставили в медучреждения Минобороны России. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

С места их приземления после катапультирования забрал поисково-спасательный вертолёт Ми-8Т Росавиации. По словам Кореняко, угрозы жизни членов экипажа нет.

Пожар на месте крушения российского Су-34 под Волгоградом потушен
Пожар на месте крушения российского Су-34 под Волгоградом потушен

Напомним, истребитель Су-34 ВКС России потерпел крушение 27 июля в Волгоградской области во время выполнения планового тренировочного полёта. Life.ru публиковал видео падения. Предварительной причиной крушения самолёта называют техническую неисправность.

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Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Артур Лапсаков
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