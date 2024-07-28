Австралия вырвалась в лидеры медального зачёта после первого дня Олимпиады
Австралия с тремя золотыми и двумя серебряными медалями лидирует на ОИ в Париже
Австралийские пловчихи на Олимпиаде в Париже. Фото © olympics.com
Олимпийская сборная Австралии расположилась на первой строчке общего медального зачёта после первого дня Олимпиады в Париже.
Австралийским спортсменам удалось добыть три золотые и две серебряные медали. Это произошло благодаря велогонщице Грейс Браун ("разделка"), пловчихе Ариарне Титмус (400 метров вольным стилем), а также женской сборной по плаванию в эстафете 4×100 м вольным стилем. Серебро национальной команде принесли пловец Элайджа Уиннингтон (400 м вольным стилем) и результат в мужской эстафете 4×100 м вольным стилем.
Две золотых и одна бронзовая медаль находятся в активе китайской сборной. На третьем месте после неё идёт команда США, добывшая одну золотую, две серебряных и две бронзовых награды.
Напомним, что на Играх в Париже есть и несколько спортсменов из России. К примеру, теннисист Даниил Медведев прошел во второй круг, одержав уверенную победу над австралийцем Ринки Хидзикату со счётом 6:2, 6:1. А вот пловцу Евгению Сомову повезло меньше, в полуфинальном заплыве он финишировал лишь седьмым, из-за чего не смог пройти в финальную стадию.