Австралия вырвалась в лидеры медального зачёта после первого дня Олимпиады

Олимпийская сборная Австралии расположилась на первой строчке общего медального зачёта после первого дня Олимпиады в Париже.

Австралийским спортсменам удалось добыть три золотые и две серебряные медали. Это произошло благодаря велогонщице Грейс Браун ("разделка"), пловчихе Ариарне Титмус (400 метров вольным стилем), а также женской сборной по плаванию в эстафете 4×100 м вольным стилем. Серебро национальной команде принесли пловец Элайджа Уиннингтон (400 м вольным стилем) и результат в мужской эстафете 4×100 м вольным стилем.

Две золотых и одна бронзовая медаль находятся в активе китайской сборной. На третьем месте после неё идёт команда США, добывшая одну золотую, две серебряных и две бронзовых награды.