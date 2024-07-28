Захарова назвала "бесконечной зоной турбулентности" отношения РФ с Европой по энергетике
Захарова заявила, что Запад подрывает энергосотрудничество РФ с ЕС через Украину
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД РФ
Западные страны манипулируют Украиной, чтобы с помощью неё полностью разорвать партнёрство России и Европы по вопросу энергетики. Об этом сообщила газете "Известия" официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Одна из задач так называемого Коллективного Запада, в первую очередь Вашингтона, Лондона, которая была поставлена перед киевским режимом, за которую они неплохо платили, заключалась в том, чтобы превратить стабильное энергетическое взаимодействие России со странами Западной Европы в бесконечную зону турбулентности, бесконечный оголённый нерв, бесконечную неразрешаемую проблему, хотя нет никакой проблемы", — пояснила она.
Дипломат добавила, что Запад достиг дна в попытках настроить ЕС против Москвы, подорвав "Северные потоки". По её словам, западные лидеры готовы на любую низость ради достижения своих целей в отношении РФ.
Напомним, Украина остановила транзит нефти из РФ в Словакию и Венгрию через трубопровод "Дружба". В Госдуме назвали это попыткой Владимира Зеленского шантажировать Будапешт, который не одобряет политику киевского режима. Ответным шагом Венгрия и Словакия запросили консультации Еврокомиссии с Украиной по вопросу прекращения поставок нефти.