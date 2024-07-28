Западные страны манипулируют Украиной, чтобы с помощью неё полностью разорвать партнёрство России и Европы по вопросу энергетики. Об этом сообщила газете "Известия" официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Одна из задач так называемого Коллективного Запада, в первую очередь Вашингтона, Лондона, которая была поставлена перед киевским режимом, за которую они неплохо платили, заключалась в том, чтобы превратить стабильное энергетическое взаимодействие России со странами Западной Европы в бесконечную зону турбулентности, бесконечный оголённый нерв, бесконечную неразрешаемую проблему, хотя нет никакой проблемы", — пояснила она.