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28 июля, 07:29

Российские корабли направились к Петербургу для участия в параде ко Дню ВМФ

Корабли Балтийского флота. Фото © Минобороны России

Корабли Балтийского флота. Фото © Минобороны России

В Санкт-Петербурге проходят последние приготовления перед началом парада в честь Дня Военно-морского флота России. Сейчас город ожидает прибытия кораблей с пристани Усть-Рогатка. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

Российские корабли выдвигаются в Петербург на парад в честь Дня ВМФ. Видео © Telegram / Zvezdanews

В этом году погода в Финском заливе благоволит проведению парада. Кораблям предстоит пройти около 17 морских миль (почти 31,5 километра), прежде чем они попадут в Санкт-Петербург с пристани Усть-Рогатка.

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Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что парад в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге посетит лично Владимир Путин. О возможном участии Александра Лукашенко, находящегося с визитом в России, представитель Кремля не упомянул. Также гостем мероприятия станет командующий ВМС Китая Ху Чжунмин, прибывший специально для этого в РФ.

Владимир Озеров
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