Российские корабли направились к Петербургу для участия в параде ко Дню ВМФ
Корабли Балтийского флота. Фото © Минобороны России
В Санкт-Петербурге проходят последние приготовления перед началом парада в честь Дня Военно-морского флота России. Сейчас город ожидает прибытия кораблей с пристани Усть-Рогатка. Об этом сообщает телеканал "Звезда".
Российские корабли выдвигаются в Петербург на парад в честь Дня ВМФ. Видео © Telegram / Zvezdanews
В этом году погода в Финском заливе благоволит проведению парада. Кораблям предстоит пройти около 17 морских миль (почти 31,5 километра), прежде чем они попадут в Санкт-Петербург с пристани Усть-Рогатка.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что парад в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге посетит лично Владимир Путин. О возможном участии Александра Лукашенко, находящегося с визитом в России, представитель Кремля не упомянул. Также гостем мероприятия станет командующий ВМС Китая Ху Чжунмин, прибывший специально для этого в РФ.