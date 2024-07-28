Российские корабли направились к Петербургу для участия в параде ко Дню ВМФ

В Санкт-Петербурге проходят последние приготовления перед началом парада в честь Дня Военно-морского флота России. Сейчас город ожидает прибытия кораблей с пристани Усть-Рогатка. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

Российские корабли выдвигаются в Петербург на парад в честь Дня ВМФ. Видео © Telegram / Zvezdanews

В этом году погода в Финском заливе благоволит проведению парада. Кораблям предстоит пройти около 17 морских миль (почти 31,5 километра), прежде чем они попадут в Санкт-Петербург с пристани Усть-Рогатка.