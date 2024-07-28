Володин отметил мужество военных моряков на страже водных рубежей России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился с поздравительным словом к личному составу и ветеранам Военно-морского флота России. Обращение размещено на сайте Госдумы.

"Поздравляю весь личный состав и ветеранов ВМФ России с Днём Военно-морского флота. Военнослужащие ВМФ России защищают морские рубежи нашей страны, обеспечивают безопасность граждан, в любой момент готовы к решению самых сложных задач", — говорится в тексте.

Володин напомнил, что сегодня военные моряки продолжают хранить лучшие традиции боевого братства, при этом принимая на вооружение передовые образцы техники и двигаясь вперёд по укреплению рубежей страны. Спикер нижней палаты пожелал здоровья и успехов экипажам военных судов и поблагодарил их за мужество, стойкость и самоотдачу.