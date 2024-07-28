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28 июля, 09:12

Белоусов в поздравлении с Днём ВМФ отметил героизм матросов, солдат и офицеров

Министр обороны России Андрей Белоусов. Обложка © Telegram / "Минобороны России"

Министр обороны России Андрей Белоусов. Обложка © Telegram / "Минобороны России"

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил в Днём Военно-Морского Флота матросов, солдат, офицеров и ветеранов. Его слова опубликовали в Telegram-канале Минобороны России.

Он заявил, что сегодня личный состав ВМФ очень успешно справляется со своими задачами и выполняет все поставленные задачи. Глава военного ведомства также выразил большую признательность ветеранам, чьё служение Родине является примером для молодых защитников Отечества.

"Исключительное мужество, доблесть и героизм военных моряков, их подвиги во имя Отчизны создавали морскую славу нашей Родины. И сегодня личный состав ВМФ, верный традициям своих предшественников, успешно выполняет все поставленные задачи, вносит значительный вклад в достижение целей специальной военной операции, обеспечивает надежную защиту национальных интересов государства", — заявил глава военного ведомства.

Путин завершил поздравление в честь дня ВМФ словами: Слава Военно-морскому флоту! За Россию!
Путин завершил поздравление в честь дня ВМФ словами: Слава Военно-морскому флоту! За Россию!

Андрей Белоусов также пожелал всем гражданам крепкого "флотского здоровья", стойкости духа и новых свершений на благо России.

"Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником и благодарю за ратный труд!", — заключил министр обороны.

Напомним, что сегодня, 28 июля, в Санкт-Петербурге стартовал главный военно-морской парад России, посвящённый Дню Военно-морского флота. На мероприятие прибыл президент РФ Владимир Путин. В рамках своего выступления глава государства выразил особую гордость за страну – морскую державу.

Наталья Афонина
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