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28 июля, 11:42
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Эрдоган дал мальчику пощёчину за отказ поцеловать ему руку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал пощёчину мальчику, который не поцеловал ему руку. Инцидент произошёл в городе Риза на торжественной церемонии, которую транслировали в соцсетях турецкие СМИ.

Эрдоган дал мальчику пощёчину за то, что тот не поцеловал ему руку. Видео © X / dokuz8TV

На видео видно, как парнишка подбегает к турецкому главе, чтобы поздороваться, но в моменте получает оплеуху. Позже мальчику подсказали, что надо сделать.

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Ранее Life.ru рассказывал о другом происшествии с пощёчиной ребёнку. Блогер Асхаб Тамаев ударил по лицу подростка возле делового центра "Москва-сити" в столице. После инцидента "Чеченский халк" встретился с пострадавшим от его тяжёлой руки мальчишкой и принёс извинения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ymphotos

Александра Мышляева
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