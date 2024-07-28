Эрдоган дал мальчику пощёчину за отказ поцеловать ему руку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал пощёчину мальчику, который не поцеловал ему руку. Инцидент произошёл в городе Риза на торжественной церемонии, которую транслировали в соцсетях турецкие СМИ.

Эрдоган дал мальчику пощёчину за то, что тот не поцеловал ему руку. Видео © X / dokuz8TV

На видео видно, как парнишка подбегает к турецкому главе, чтобы поздороваться, но в моменте получает оплеуху. Позже мальчику подсказали, что надо сделать.