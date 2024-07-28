Эрдоган дал мальчику пощёчину за отказ поцеловать ему руку
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал пощёчину мальчику, который не поцеловал ему руку. Инцидент произошёл в городе Риза на торжественной церемонии, которую транслировали в соцсетях турецкие СМИ.
Эрдоган дал мальчику пощёчину за то, что тот не поцеловал ему руку. Видео © X / dokuz8TV
На видео видно, как парнишка подбегает к турецкому главе, чтобы поздороваться, но в моменте получает оплеуху. Позже мальчику подсказали, что надо сделать.
Ранее Life.ru рассказывал о другом происшествии с пощёчиной ребёнку. Блогер Асхаб Тамаев ударил по лицу подростка возле делового центра "Москва-сити" в столице. После инцидента "Чеченский халк" встретился с пострадавшим от его тяжёлой руки мальчишкой и принёс извинения.
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